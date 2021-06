Frankreichs Jungstar fordert Dauerbrenner

Wer wird der Topstar der EURO? Kann ein Torhüter den Offensivkünstlern die Show stehlen? Setzt sich Routine oder Jugend durch?

Am Freitag beginnt mit der Partie Türkei gegen Italien die Fußball-Europameisterschaft. Selten war der Favoritenkreis so groß wie bei diesen Titelkämpfen. Wer von den Topstars dieser Endrunde seinen Stempel aufdrücken kann, dessen Mannschaft besitzt die besten Chancen, das Finale am 11. Juli für sich zu entscheiden. Wer werden die großen Superstars des Turniers? Die "Salzburger Nachrichten" fanden fünf Kicker, die für Begeisterungsstürme sorgen könnten.

Zu den Topkandidaten zählt noch immer Portugals Dauerbrenner Cristiano Ronaldo, der vor allem von Frankreichs Jungstar Kylian Mbappé gefordert wird.



1. Cristiano Ronaldo setzt noch immer die Akzente

Der Portugiese gehört zu einer Reihe von EM-Teilnehmern, der nicht mehr die Zukunft des Weltfußballs gehört, die aber auch jenseits der 30 Jahre noch zu seinen prägenden Figuren zählt. Ronaldo, der fünfmalige Weltfußballer, ist der Hoffnungsträger von Titelverteidiger Portugal. Der 36-Jährige hat aber keine einfache Saison hinter sich. Trotz vieler Tore in der italienischen Liga verpasste Juventus Turin erstmals seit 2011 die Meisterschaft, eine große Enttäuschung. Dem Europameister von 2016 gehört zwar nicht mehr die Zukunft, nach wie vor zählt der Angreifer aber zu den prägenden Figuren im Spiel von Portugal. Nur wenn der Kapitän glänzen kann, wird Portugal gefährlich.

2. Kylian Mbappé gehört die Zukunft im Weltfußball

Die Aussagen von Ronaldo über Kylian Mbappé sagen alles über die Klasse des Franzosen aus. "Er ist die Gegenwart und die Zukunft des Weltfußballs", sagte Portugals Ausnahmekönner über den Angreifer. Der 22-jährige pfeilschnelle Angreifer von Paris Saint-Germain ist der Schlüsselspieler in der Offensive des Weltmeisters. Mbappé ist seit dem Titelgewinn der Franzosen 2018 in Russland, bei dem er als 19-Jähriger alle sieben Partien bestritt und vier Tore erzielte, weiter gereift. Der Mann mit der brillanten Technik, dem atemberaubenden Tempo und einem exzellenten Abschluss ist der wertvollste Spieler, der bei der EM auflaufen wird.



3. Manuel Neuer ist die Nummer eins der Torhüter



Deutschland zählt zwar nicht zu den Topfavoriten der EM, aber wenn Torhüter Manuel Neuer (35) jene Form von 2014, als die Deutschen in Brasilien Weltmeister geworden waren, ausspielen kann, ja dann ist mit der DFB-Elf zu rechnen. Der fünffache Welttorhüter ist als Nummer eins unumstritten und hat von seiner Klasse nichts eingebüßt. "Ich bin 35 Jahre alt, fühle mich aber fit und sehr leistungsfähig. Ich habe nicht vor, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden", sagte Neuer als Kampfansage vor Turnierbeginn.



4. Harry Kane führt Englands Team vorbildlich an

Topstürmer Harry Kane ist nicht nur der Torjäger bei den Engländern, sondern auch ein wertvoller Teamplayer. Er wird bei Tottenham unter Wert gehandelt. Große Titel scheinen mit seinem Jugendverein, für den er auch die vergangenen acht Saisonen kickte, außer Reichweite. Kein Wunder, dass die Zeichen im Sommer auf Abschied stehen. Gerüchten zufolge hat er den Verein bereits um Freigabe gebeten, Manchester City gilt als heißer Kandidat. Für England traf Kane in 53 Spielen schon 34 Mal, seine Bedeutung für die "Three Lions" ist offensichtlich. Bei der WM 2018 erreichten die Engländer Rang vier, Kane glänzte mit sechs Treffern als Torschützenkönig.

5. Robert Lewandowski glänzt auch als Alleinunterhalter

Der Pole Robert Lewandowski kommt als Rekordtorjäger der deutschen Bundesliga zur EM. Mit 41 Toren übertraf der Bayern-Stürmer Clublegende Gerd Müller und kann bei der Endrunde nachlegen. Auch im Nationalteam hat sich der 32-Jährige meist gut in Schuss gezeigt, bei Großereignissen allerdings ziemlich ausgelassen. Der Mittelstürmer kam auf nur zwei Treffer in elf Partien und dürfte dementsprechend motiviert sein. Er muss allerdings als Alleinunterhalter glänzen. Polen hat bestenfalls Außenseiterchancen.