Frankreichs Liga zahlt Clubs mit Staatshilfe TV-Geld aus

Die französische Fußball-Profiliga (LFP) wird den Clubs der beiden höchsten Spielklassen mit Staatshilfe das Geld auszahlen, das ihnen durch den vorzeitigen Saisonabbruch wegen der Coronavirus-Pandemie an TV-Einnahmen entgangen ist. Man werde dafür einen staatlich garantierten Kredit in Anspruch nehmen, gab die Liga am Montag nach ihrer Generalversammlung bekannt.

SN/APA (AFP/GETTY)/PATRICK SMITH TV-Gelder trotz Saisonabbruchs