Frauen-Fußball-WM: Siege für Schweden und Frankreich

Im Schlagerspiel am Samstag bei der Fußball-WM der Frauen in Brisbane hat Frankreich einen 2:1-(1:0)-Sieg gegen Brasilien gefeiert. Zuvor hatten die Schwedinnen in Kelburn (Neuseeland) einen souveränen 5:0-(3:0)-Sieg über Italien eingefahren und den Achtelfinaleinzug fixiert. Nach starken dreißig Minuten der Südeuropäerinnen übernahmen die Skandinavierinnen mit zwei Toren nach Standardsituationen das Kommando auf dem Platz. Jamaika besiegte Panama mit 1:0 (0:0).

Jeweils nach einer Ecke trafen Amanda Ilestedt (39.) und Fridolina Rolfo (44.), noch vor der Pause ließ Stina Blackstenius aus dem Spiel heraus das 3:0 für Schweden folgen (45.+1). Mit dem bereits dritten Turniertreffer legte Ilestedt (50.) nach erneut einer Ecke und freilich per Kopf bald nach Wiederbeginn nach. Den Schlusspunkt setzte Rebecka Blomqvist (90.+6).

Für Schweden war es in Gruppe G der zweite Sieg nach dem 2:1 gegen Südafrika. Gegner am Mittwoch im Hamilton ist Argentinien.

In Brisbane brachte Eugenie Le Sommer Frankreich in der 17. Minute in Führung, den Ausgleichstreffer erzielte Debinha (58.). In der ebenso schwungvollen und hochklassigen wie bis zuletzt völlig offenen Partie wurde Starspielerin Wendie Renard (83.) zur Matchwinnerin. Die eingewechselte Marta (85.) konnte keine entscheidenden Akzente mehr setzen. "Es war eine Pflicht, dieses Spiel zu gewinnen, wenn wir in einer perfekten Position sein wollen", sagte Frankreichs Trainer Hervé Renard. "Nach dem Unentschieden gegen Jamaika standen wir mit dem Rücken zur Wand", meinte Le Sommer.

Im zweiten Spiel des Tages in Gruppe F besiegte Jamaika in Perth Panama mit 1:0 (0:0). Kapitänin Allison Swaby traf nach einem Eckball in der 56. Minute per Kopf, es blieb das einzige Tor der Partie. In der Nachspielzeit wurde den Jamaikanerinnen ein Hand-Elfmeter verwehrt.

Frankreich und Jamaika sind nun für den Aufstieg mit je vier Punkten in der besten Position. Dahinter liegen Brasilien (3) sowie das punkte- und torlose Team aus Panama. Brasilien braucht am kommenden Mittwoch im direkten Duell mit Jamaika einen Sieg, um in der K.o.-Phase mit von der Partie zu sein.