Am Sonntag steht in Sydney das Finale zwischen Spanien und England an. Für beide Mannschaften wäre es der erste WM-Titel.

BILD: SN/AP Potenzielle Kandidatin für die Wahl zur Weltfußballerin des Jahres: Spaniens Topstürmerin, die 19-jährige Salma Paralluelo. BILD: SN/APA/AFP/BRENTON EDWARDS Für das Finalspiel nicht mehr gesperrt: Englands Topstürmerin Lauren James.