Frauenfußball: Das große Quiz

Sind Sie ein Frauen(fußball)versteher? Für alle, die von der EURO noch nicht genug haben: Testen Sie Ihr Wissen.

Die Geschichte des Frauenfußballs ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Das beginnt schon damit, dass man ihn für eine noch relativ neue und junge Sportdisziplin hält. Tatsächlich waren die Frauen schon in den 1920er-Jahren eifrig am Ball. Dann aber beschlossen die Männer, dass sie ihre liebste Freizeitbeschäftigung doch lieber für sich allein behalten wollen.

Das Comeback auf der Sportbühne war mit vielen Hürden und Widerständen verbunden. Damenfußball und Herrenwitze waren noch lange Zeit ein unzertrennliches Duo. Aber die Frauen erkämpften sich ihren Platz als ernst zu nehmende Akteurinnen in der Sportwelt: Seit 1984 gibt es eine offizielle EM, seit 1991 eine Weltmeisterschaft, seit 1996 olympische Fußballturniere.

In Österreich ging alles wie immer etwas langsamer. Erst 1990 erklang erstmals bei einem Länderspiel die Bundeshymne. Nach einer anstrengenden Zugfahrt von Wien nach Zürich traten die Pionierinnen in viel zu großen, von den Männern ausgeborgten Trikots gegen die Schweiz an und unterlagen mit 1:5. Inzwischen ist nicht nur die Garderobe maßgeschneidert. Die Österreicherinnen spielen längst eine gute Rolle, wie sie bei der laufenden Europameisterschaft in England unter Beweis stellen.

1.) 1922 verbot der englische Fußballverband den bereits sehr beliebten Frauenfußball. Mit welcher Begründung?

K Das sittliche Empfinden der Jugend werde durch die kurzen Beinkleider der kickenden Frauen gefährdet.

O Die Fruchtbarkeit der Frauen sei in Gefahr.

N Die erfolgreichen Frauen nähmen den Berufsfußballern Geld weg.





2.) Was verbindet die frühere deutsche Nationalspielerin Birgit Prinz und die langjährige erfolgreiche Bundestrainerin Silvia Neid?

N Sie standen beide Modell für Barbiepuppen.

T Sie posierten bereits beide im Magazin "Playboy".

M Sie waren für einige Jahre ein Paar.



3.) Auf welches Tier bezieht sich der Künstlername der brasilianischen Rekordspielerin Miraildes Maciel Mota?

B Floh ("Escapou")

C Tiger ("Tigresa")

E Ameise ("Formiga")



4.) Der Weltrekord an absolvierten Männer-Länderspielen liegt bei 195. Wie viele Matches hat Frauen-Rekordspielerin Kristine Lilly für die USA gespielt?

H 354

L 299

X 243

5.) Wie hat sich die Mannschaft der SSG Bergisch Gladbach die Reise zur inoffiziellen Frauen-Weltmeisterschaft 1981 in Taiwan finanziert?

F Sie posierten für einen

Fotokalender.

E Mit selbst gebackenen Waffeln.

U Die Kapitänin verkaufte

ihr Auto.



6.) Brandi Chastain aus den USA wurde 1999 berühmt, als sie beim Torjubel im WM-Finale ihr Trikot auszog. Was wurde aus dem Sport-BH, den sie damals der ganzen Welt präsentierte?

A Er hängt eingerahmt bei ihr zu Hause.

P Sie hat ihn nach wie vor im Kleiderschrank.

T Ein Sammler hat das Wäschestück um 100.000 Dollar ersteigert.



7.) Welches dieser afrikanischen Nationalteams war noch nie bei einer Frauenfußball-WM-Endrunde vertreten?

R Ägypten

P Äquatorialguinea

E Sambia



8.) Welche österreichische Nationalspielerin sagte bei der EURO 2017: "Hauptsache, der Tor war im Netz!"?

A Nina Burger

C Nicole Billa

T Sarah Zadrazil



9.) Wo fand das erste Heimspiel von Österreichs Frauen-Nationalmannschaft statt?

O Im Ernst-Happel-Stadion in Wien.

E Im Waldstadion von Leopoldsdorf im Marchfelde.

K In der Jacques-Lemans-Arena von St. Veit an der Glan.



10.) Was passierte beim Abschieds-Länderspiel von Österreichs Pionierin Rosi Wimmer 1996 in Saxen?

N Sie erlitt einen Bänderriss.

E Sie warf ihr Trikot nach ihrer Auswechslung ins Publikum.

R Sie sah erstmals in ihrer Karriere die Rote Karte.



11.) Mit welcher ungewöhnlichen Los-Methode bei der Seitenwahl eines Frauen-Bundesligaspiels schaffte es die Salzburger Schiedsrichterin Marina Zechner 2021 in die internationalen Medien?

A Fingerhakeln

E Eierpecken

K Flaschendrehen



12.) Welcher dieser launigen Sätze war in einem Frauenfußball-Beitrag in der ARD-"Sportschau" 1970 von Moderator Wim Thoelke zu hören?

G "Die Zuschauer brauchen sich nicht aufzuregen. Die Frauen waschen ihre

Trikots selber."

O "Wenn die Spielmacherin den Kochlöffel so schlecht beherrscht wie den Ball, tut mir ihr Gatte leid."

K "Manndeckung! Da haben die Damen natürlich so ihre Probleme."



13.) Bei der EURO 2022 spielen in zahlreichen Nationalteams Mütter und Partnerinnen von Müttern. Allein fünf davon gehörten einem Team an:

A Schweden

O Island

H Finnland



14.) Mit der Liedzeile "Schön und kaffeebraun sind alle Frauen aus Kingston Town" begrüßte der ARD-Moderator im Juli 1975 die Torschützin des Monats. Sie stammte tatsächlich aus Kingston in Jamaika. Ihr Name?

V Tiffany Parker

R Melody Walker

A Beverly Ranger



15.) Österreichs Nationalspielerin Sarah Zadrazil war schon früh sportlich vielseitig unterwegs. In welcher Disziplin bestritt sie sogar eine Weltmeisterschaft?

L Segeln

E Wasserski

S Wakeboarding



