Frauenfußball: St. Pölten in Champions League gegen PSG

Der SKN St. Pölten, Österreichs Fußball-Serienmeister bei den Frauen, hat am Freitag bei der Champions-League-Auslosung in Nyon ein denkbar schwieriges Los gezogen. Die Niederösterreicherinnen treffen in der Runde der letzten 32 auf den französischen Vizemeister Paris Saint-Germain.

Die Spiele gegen das laut Punktekoeffizient drittbeste in der Königsklasse vertretene Team hinter Lyon und Wolfsburg finden am 12. September (19:10 Uhr/live ORF Sport +) in der heimischen NV-Arena sowie am 26. oder 27. September in Frankreich statt. Quelle: APA