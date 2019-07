Immer mehr sehen den Damen beim Kicken zu - im Stadion wie auch im Fernsehen.

Bereits in der Gruppenphase brach die diesjährige Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich diverse Rekorde. Das globale Interesse an dem Großereignis hat seit dem letzten Mal stark zugenommen. Nicht nur mehr Zuschauer vor den TV-Geräten konnte der Fußball-Weltverband FIFA vermelden. Auch das Interesse ...