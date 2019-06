Frauenfußball-WM: Topstar Marozsan verspricht spielerischen Glanz

Deutschlands Fußballfrauen stehen bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale. Für die Runde der letzten acht kehrt auch Topstar Dzsenifer Marozsán ins Turnier zurück.

Wer wissen will, was Jammern auf hohem Niveau ist, sollte beim deutschen Frauenfußball-Nationalteam vorbeischauen. Mit vier Siegen und 9:0 Toren stürmte das DFB-Team bei der WM in Frankreich ins Viertelfinale. Dennoch beklagten die zahlreich mitgereisten Medienvertreter spielerische Mängel, fehlenden Glanz und die Souveränität, die den regierenden Olympiasieger sonst immer auszeichnet.

Besserung verspricht die geplante Rückkehr von Dzsenifer Marozsán. Die viermalige Champions-League-Gewinnerin von Olympique Lyon hatte sich im Auftaktspiel gegen China einen Zehenbruch zugezogen. "Dzseni wird im Viertelfinale wieder auflaufen", sagte DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Wir sind heute auch für sie marschiert, damit sie bei diesem Turnier auf den Platz zurückkehren kann."

Die 27 Jahre alte Regisseurin, eigentlich Dreh- und Angelpunkt in der Zentrale, wird schmerzlich vermisst. Auch wenn das verschworene DFB-Kollektiv das Fehlen von Marozsáns Ideenreichtum, Ballsicherheit und Standard-Qualität in den drei Partien gegen Spanien, Südafrika und Nigeria mit Kampf und Einsatz kompensieren konnte.

Im Wissen, dass der Star bald zurückkehrt, räumte Voss-Tecklenburg ein, dass Marozsán eigentlich nicht zu ersetzen war. Damit nahm sie den Kritikern den Wind aus den Segeln, die trotz der makellosen Bilanz spielerische Mängel beklagen, und betonte: "Man darf nicht vergessen, dass wir ohne eine der besten Fußballerinnen der Welt auskommen mussten."

Eine Steigerung ist in Sicht. Auch wenn es unfair wäre, Marozsán nach 14 Tagen Ball-Pause den ganzen Druck aufzuhalsen. Voss-Tecklenburg war froh, dass "Dzseni" gegen Nigeria noch nicht gebraucht wurde und ihren lädierten Zeh noch schonen konnte. "Ich habe ja noch einen rechten Fuß, der funktioniert einwandfrei", sagte Marozsán. Sie habe der Trainerin vorher gesagt: "Ich bin bereit, vom Kopf her frei. Wenn mich die Mannschaft braucht, bin ich präsent." Sie gab zu, dass ihr eine weitere Woche noch guttut: "Das hilft der Heilung sehr. Was dann am Samstag ist, kann ich noch nicht sagen." Der Turnierplan beschert den Deutschen nach dem 3:0-Achtelfinalerfolg über Nigeria gleich eine ganze Woche Pause, ehe es im Viertelfinale gegen Schweden oder Kanada geht. Auch das spielt Marozsán und ihren Comeback-Plänen in die Karten.

Mit der Verletzung hatte sich Dzsenifer Marozsán schnell arrangiert, ihre positive Einstellung und ihre Zuversicht behalten und ihr Team, so gut es geht, unterstützt. "Es gibt Schlimmeres als einen Zehenbruch. Die Mannschaft fightet und kämpft für mich. Und ich gewinne Zeit", sagte die 92-fache Teamspielerin.

Unterdessen darf sich das DFB-Team über Glückwünsche seiner Bundeskanzlerin freuen. Mit einem SMS an Martina Voss-Tecklenburg hat Angela Merkel zum Einzug ins Viertelfinale gratuliert. "Sie hat geschrieben, dass sie sich mit dem Team gefreut hat", sagte Voss-Tecklenburg und fügte an: "Die Mannschaft hat die Bundeskanzlerin dafür gefeiert."

