Freiburg beendete Gladbachs ungeschlagene Serie mit 3:1-Sieg

Die ungeschlagene Serie von Borussia Mönchengladbach in der deutschen Fußball-Bundesliga ist gerissen. Die zweitplatzierten Gladbacher verloren nach zuletzt vier Partien ohne Niederlage am Freitag beim SC Freiburg 1:3 und verabsäumten es nach Punkten mit Tabellenführer Borussia Dortmund gleichzuziehen. Der BVB ist erst am Samstag zu Hause gegen Hertha BSC im Einsatz.

SN/APA (dpa)/PATRICK SEEGER Waldschmidt sorgte für die Entscheidung