Freiburg besiegt Union Berlin 4:1 und ist Tabellenzweiter

Der SC Freiburg überwintert in der deutschen Fußball-Bundesliga als Bayern-Jäger Nummer eins. Dank eines Hattricks von Vincenzo Grifo in den ersten 20 Minuten und einem Tor von ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch sind die Badener zum Jahresabschluss auf den zweiten Tabellenplatz gestürmt. Das Team von Trainer Christian Streich gewann am Sonntag das Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin nach einer furiosen Anfangsphase mit 4:1 (4:0).

SN/APA/dpa/Tom Weller Gregoritsch (l) bejubelt mit seinen Kollegen perfekten Jahresabscluss