Friesenbichler wechselt zu deutschem Zweitligisten Osnabrück

Der Fußball-Bundesliga-Club Austria Wien und Kevin Friesenbichler gehen in Zukunft getrennte Wege. "Der Stürmer wechselt - vorbehaltlich letzter Transfermodalitäten - zum VfL Osnabrück", teilten die Favoritner am Dienstag den Wechsel des 25-Jährigen in die 2. deutsche Bundesliga mit.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Von der Austria über den WAC nach Osnabrück