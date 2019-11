Frust bei Liverpool: Kein "Urlaubsspiel" in Salzburg

Der Weihnachtstrip des Titelverteidigers in die Mozartstadt ist abgesagt. "Ich weiß, wie Menschen ticken. Die Leute wollten, dass wir heute die Gruppe finalisieren und ein Urlaubsspiel gegen Salzburg haben. Aber das passiert nicht, und es wird auch nie passieren", sagte Jürgen Klopp am Mittwochabend nach dem 1:1 von Liverpool im Champions-League-Heimspiel gegen Napoli.

Die "Reds" verpassten den anvisierten Sieg und müssen am letzten Spieltag in zwei Wochen in Salzburg zumindest ein Remis holen, um nicht hinter die Italiener und Österreichs Meister zurückzufallen. So schrieb auch die Zeitung "Liverpool Echo" am Donnerstag: "Der Trip nach Salzburg im kommenden Monat wird nicht der fröhliche Urlaub, den viele Fans im hektischen Dezember-Programm erhofft haben. Statt eines Spiels um die Goldene Ananas gilt es, auf dem Spielfeld zu arbeiten."

Napoli war an der Anfield Road nach 21 Minuten durch Dries Mertens in Führung gegangen, Dejan Lovren glich per Kopfball nach einer Ecke in der 65. Minute aus. Den kriselnden Süditalienern gelang es vorzüglich, defensiv stabil zu stehen und über Konter Gefahr auszustrahlen. Im Heimspiel gegen Genk hat Napoli nun beste Aussichten auf den Achtelfinal-Aufstieg. "Sie denken jetzt, dass sie schon durch sind und vielleicht sind sie das", merkte Klopp an. "Bei uns denkt jeder: Oh mein Gott, das wird schwer. Und es wird schwer, das ist klar."

Was Klopp über das Unentschieden hinaus ärgerte, war die Verletzung von Fabinho, der mit einer Knöchelblessur schon nach 20 Minuten vom Feld musste. Der brasilianische Mittelfeldmann könnte länger ausfallen, die genaue Dauer war vorerst unklar. "Diese Verletzung tut unglaublich weh", sagte Liverpools Coach. In der Premier League auf Kurs zum erträumten ersten Meistertitel seit 1990, erwartet die "Reds" im Dezember ein dichter Spielplan. Zehn Spiele sind es bis Jahresende noch, die Liverpool zu absolvieren hat.

Dabei muss der Champions-League-Sieger auch bei der Club-WM in Katar antreten. Vor dem Auswärtsspiel in Salzburg geht es auswärts gegen Bournemouth, vier Tage danach in der Liga daheim gegen Watford. Ausrasten werden sich die Spieler nur bedingt können. "Wenn wir in der Champions League Ambitionen haben, müssen wir das in Salzburg zeigen. Bis dahin müssen wir zeigen, dass wir auch in der Premier League Ambitionen haben", verdeutlichte Klopp.

Napoli durfte die englische Merseyside als heimlicher Sieger verlassen. Seit Wochen in die Krise geschrieben, zeigten die in der Serie A nur auf Platz sieben liegenden Italiener einen starken Auftritt und keine Anzeichen von internen Problemen. "Ich habe viel Bereitschaft und Persönlichkeit gesehen", betonte Trainer Carlo Ancelotti. "Natürlich wusste ich, dass wir uns beizeiten schwertun werden. Aber ich wusste auch, dass wir ihnen ebenfalls Probleme bereiten können. Vielleicht war das Spiel ästhetisch weniger wertvoll, aber wir haben eine starke Vorstellung gezeigt."

