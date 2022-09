Für 14 Spieler von Red Bull Salzburg gibt es keine Spielpause

Zwei Salzburger Spieler, Torjäger Noah Okafor und Youngster Dijon Kameri, mussten ihren jeweiligen Nationalteams aber absagen.

Die nationalen Ligen legen eine zweiwöchige Länderspielpause ein. In der Nations League der Nationalmannschaften stehen die letzten beiden Gruppenspiele auf dem Programm. Österreich trifft am Donnerstag in Paris auf Weltmeister Frankreich und hat am Sonntag im Wiener Ernst-Happel-Stadion Kroatien zu Gast. Im Kader der ÖFB-Auswahl stehen mit Nicolas Seiwald, Maximilian Wöber und Andreas Ulmer auch drei Salzburger. Insgesamt stellen die Bullen 14 Spieler für diverse Auswahlteams ab.

Für die Truppe von Trainer Matthias Jaissle geht es am 1. ...