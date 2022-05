Für David Alaba ist klar: "Ich bin Innenverteidiger"

Real Madrids Abwehrchef David Alaba bestreitet am Samstag, bevor es zum ÖFB-Team geht, sein drittes Finale in der Champions League.

Österreichs mit 55 Millionen Euro Marktwert (transfermarkt.at) wertvollste Fußball-Aktie von Real Madrid, David Alaba, steht am Samstag im Stadion Saint-Denis in Paris gegen Liverpool zum fünften Mal in einem Endspiel der Champions League. Allerdings gehörte der Wiener in nur zwei Finalspielen, die er mit Bayern München auch gewann, dem Finalkader an. Gleich in seinem ersten Jahr bei Real hat sich Alaba zu einem Führungsspieler entwickelt. Die Rückkehr auf Europas Thron wäre nach dem Gewinn des Meistertitels die Krönung einer Topsaison.

...