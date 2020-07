Für David Alaba zählt nur der nächste Titel

Mit "Cybertraining" beginnt Österreichs Paradekicker die Saisonverlängerung. Der Bayern-Star hat ein gutes Gefühl für die Entscheidung in der Champions League.

Neun Meistertitel hat David Alaba mit Bayern München zu Buche stehen. Gemeinsam mit Thomas Müller und Franck Ribéry ist der Wiener damit Rekordhalter in der deutschen Bundesliga. Dazu hat er sechs Mal den DFB-Pokal sowie 2013 die Champions League und die Klub-WM gewonnen. Doch satt ist der 28-Jährige noch lange nicht, wie er anlässlich der Verlängerung seiner Partnerschaft mit Coca-Cola verriet.

Das besondere Jahr 2020 könnte noch eine späte Krönung für den Abwehrchef bringen. Mit Bayern München steht er vor dem Einzug ins Champions-League-Finalturnier. Im Achtelfinale verteidigt der Rekordmeister ein 3:0 gegen Chelsea. Das sagt David Alaba...

...über den Saison-Restart: "Ich war jetzt zwei Wochen auf Urlaub. Wir haben derzeit Cybertraining via Zoom mit unserem Athletiktrainer. Dann starten wir in Kleingruppen und am Sonntag mit Mannschaftstraining. Ein Urlaub vor einem Champions-League-Viertelfinale ist außergewöhnlich. Es ist eine sehr lange und komplett andere Saison. Positiv ist, dass man eine Zeit lang abschalten kann. Aber man hat trotzdem im Hinterkopf, dass man versuchen muss, sich fit zu halten."



...über "Black lives matter": "Das finde ich persönlich sehr wichtig. Es war gut zu sehen, dass der Fall in Amerika (Der Tod von George Floyd, Anm.) die Leute sensibilisiert hat. Es ist traurig, dass es auf diese Art und Weise passieren musste. Wenn alle zusammen sich einsetzen, können wir eine Veränderung schaffen."



... über seine Zukunft, die möglicherweise woanders liegt: "Gespräche laufen, ich persönlich bin nicht involviert. Mein Fokus liegt komplett auf der Vorbereitung für die Champions League, daher mache ich mir da weniger Gedanken."



...über seinen Status als Bayern-Dauerbrenner: "Ich bin seit 2008 bei Bayern München, habe hier in der Jugend begonnen und zehn wunderbare Profijahre absolviert. Ich bin stolz und dankbar, ein Teil dieses Vereins zu sein und unglaubliche Erfolge feiern zu dürfen. Meine neunte Meisterschaft mit Bayern zu gewinnen, war ein Meilenstein. Aber es geht weiter."



...ob er als Papa so gut wie nie ist: "Ich hatte schon Höhen und Tiefen, was in einer Karriere normal ist. Jetzt mit 28 habe ich auch schon viel Erfahrung gesammelt, die sich in meinem Spiel wiederspiegelt. Als Vater hat man sicher eine andere Perspektive und Verantwortung. In meinem Kopf hat sich aber nicht viel verändert, was Fußball betrifft. Und schlafen tu' ich gut..."



...ein mögliches Triple: "Wir sind keine Mannschaft, die sich versteckt. Wir haben das Potenzial dafür und das Selbstbewusstsein. Wir wollen da weitermachen, wo wir in Berlin beim Cupfinale aufgehört haben. Mein Gefühl ist sehr positiv."



... 100 Länderspiel als Ziel: "Wie viele habe ich jetzt? 72? Da hab ich noch ein bissl hin. Es gibt viel mehr Ziele mit der Nationalmannschaft davor, auf die ich mich konzentriere und für die ich alles geben werden. Auf persönliche Ziele kann ich stolz sein, aber da liegt nicht mein Fokus drauf."



...seine Partnerschaft mit Coca-Cola: "Ich bin sehr dankbar für diese Partnerschaft. Das ist nach mittlerweile acht Jahren eine Herzensangelegenheit und eine besondere Beziehung."