Für LASK und WAC sind in EL große Namen fast garantiert

Namhafte Gegner sind für den LASK und den WAC in der Fußball-Europa-League fast garantiert. U.a. der fünffache UEFA-Cup- bzw- EL-Gewinner FC Sevilla, Manchester United, Arsenal und die AS Roma winken als Kontrahenten in der am 19. September beginnenden Gruppenphase. Die Auslosung steigt am Freitag (13.00 Uhr/live Eurosport) in Monaco.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Schlager und Co freuen sich auf starke Gegner