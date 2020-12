Für Real zählt im Madrid-Derby gegen Atletico nur ein Sieg

Wie schon im am Mittwoch mit 2:0 gewonnenen Gruppen-Endspiel der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach steht Spaniens Fußball-Meister Real Madrid auch vor dem Derby am Samstag (21.00 Uhr) gegen Atletico unter Zugzwang. "Dieses Team hat die Fähigkeit, in schwierigen Spielen seinen Wert zu zeigen", betonte Real-Coach Zinedine Zidane.

SN/APA (AFP)/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Real freut sich auf das Stadtderby