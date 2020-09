Für Red Bull Salzburg geht es um alles - Patson Daka:"Ich spüre schon den Druck"

Salzburg-Torjäger Patson Daka weiß, dass die Partie gegen Tel Aviv richtungweisend ist.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg steht am Mittwoch wieder einmal vor einer enorm wichtigen Aufgabe. Es geht im Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv um den Aufstieg in die Gruppenphase der Champions League und damit verbundene fixe 30 Millionen Euro an Einnahmen. Und darum, im Herbst 2020 gegen die besten Clubs Europas zu kicken. Bullen-Torjäger Patson Daka wollte auch gar nicht verheimlichen, dass er schon Druck verspüre. "Dieses Spiel entscheidet auch unsere Zukunft", betonte der Angreifer.

Nach dem 2:1 ...