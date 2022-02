"Furie" Arnautovic beendet Tor-Durststrecke eindrucksvoll

Marko Arnautovic hat seinem Trainer Sinisa Mihaijlovic mit einer Gala-Vorstellung Luft verschafft. Nach fünf sieglosen Spielen mit vier Niederlagen setzte sich Bologna am Montagabend dank eines Doppelpacks des ÖFB-Teamstürmers gegen Spezia mit 2:1 durch, kehrte damit auf die Erfolgsstraße zurück und holte wichtige Punkte um nicht hinten in den Abstiegskampf hineinzurutschen. "We all love Arnautovic in this house", twitterte der Club nach dem Heimsieg.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Wie so oft im ÖFB-Dress, glänzte Arnautovic auch bei Bologna