Fußball: Champions League ab 2024 auch an Wochenenden?

Die UEFA und die Vereinigung der europäischen Fußball-Clubs (ECA) werden am Dienstag mit Diskussionen über Änderungen der Champions League beginnen. Zur Debatte steht laut Medienberichten, ob Champions-League-Spiele in Zukunft auch am Wochenende stattfinden könnten, da dies für die Vermarktung von Übertragungsrechten nach Amerika und Asien vorteilhaft wäre.

SN/APA/DANIEL KRUG Änderungen bei Terminen und Qualimodus stehen zur Debatte