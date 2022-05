Fußball-Europacup: In jedem Finale ein österreichischer Titeltraum

In allen drei Europacup-Finalspielen sind Österreicher mit von der Partie. Den Auftakt macht am Mittwoch Oliver Glasner, der in Frankfurt einen noch nie da gewesenen Fußball-Hype entfacht hat.

In fast allen europäischen Fußball-Ligen sind die Titelentscheidungen gefallen, in den drei UEFA-Clubbewerben werden die Trophäen diese und nächste Woche vergeben. Spannend und sporthistorisch aus österreichischer Sicht: In allen drei Europacup-Finalspielen mischt ein ÖFB-Vertreter mit - David Alaba (Real Madrid) in der Champions League, Trainer Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt) in der Europa League und Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam) in der neu geschaffenen Europa Conference League. Die SN haben die Ausgangslage vor dem ersten Finalduell am Mittwoch betrachtet:

