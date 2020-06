Fußball: Ex-Weltmeister-Coach Bilardo mit Coronavirus infiziert

Argentiniens früherer Fußball-Weltmeister-Coach Carlos Bilardo ist mit dem Coronavirus infiziert. Der 82-Jährige sei positiv getestet worden, befinde sich aber in guter Verfassung und verspüre keinerlei Symptome, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters eine Bilardo nahestehende Quelle. Der ehemalige Star-Trainer lebt seit 2018 in einem Pflegeheim in Buenos Aires.

SN/AFP Sein größter Sieg: Carlos Bilardo (hier mit dem Spieler Pedro Pasculli) am 29. Juni 1986 nach dem 3:2-Finalsieg in Mexico City.