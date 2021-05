Fußball international: Von Sternstunden und Sündenböcken

Wenn es im internationalen Fußball ans Eingemachte geht, dann bleibt kein Auge trocken. So staunte die Fußballwelt am Sonntagabend über einen Last-Minute-Treffer von Liverpool-Tormann Alisson Becker in der Premier League. Er köpfelte sein Team in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:1 gegen West Bromwich und hielt den FC Liverpool als Tabellenfünften so im Rennen um die Qualifikation für die Champions League. Das erste Tor seiner Profikarriere widmete der Brasilianer seinem verstorbenen Vater. Unter Tränen gab der 28-Jährige dem TV-Sender ...