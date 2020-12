Fußball live: Red Bull Salzburg gegen Atlético Madrid in der Champions League

Red Bull Salzburg hat sein Endspiel um den Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Alles was es braucht, um zu den 16 besten Vereinsmannschaften in Europa zu zählen, ist ein Sieg gegen den spanischen Tabellenführer Atlético Madrid. Verfolgen Sie das Entscheidungsspiel um den Aufstieg am Mittwoch ab 21 Uhr hier im Liveticker!

SN/gepa pictures Für den Aufstieg ist eine Topleistung von Dominik Szoboszlai nötig.