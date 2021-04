Fußball-WM 2022: Gastgeber Katar plant Impfung für alle Fans

Das Veranstalterland des Großevents 2022 will Impfungen gegen das Coronavirus für alle Besucher sicherstellen. So soll der Bewerb ohne Infektionen abgewickelt werden.

Der Golfstaat Katar hofft als Veranstalter auf eine corona-freie Fußball-WM im kommenden Jahr. "Wir verhandeln mit Impfstoff-Anbietern, um Programme zu entwickeln, damit jeder WM-Besucher geimpft ist", sagte Katars Außenminister Mohammed bin Abdelrahman al-Thani. "Wir werden dann hoffentlich in der Lage sein, einen Bewerb ohne Corona durchzuführen." In dem reichen Emirat am Golf leben rund 2,7 Millionen Menschen, davon etwa 300.000 Einheimische. In Katar wurden bisher rund 195.000 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Viel Kritik an Menschenrechtssituation in Katar

Zuletzt mehrten sich international jene Stimmen, die einen Boykott der Weltmeisterschaft des umstrittenen Gastgebers fordern. "Wir sind für den Fußball, wie wir ihn kennen. Wir sind gegen Verrat des Fußballs, den die WM in Katar zum Ausdruck bringt", erklärten etwa Fans des dänischen Clubs Bröndby Kopenhagen. Im modernen Fußball gehe es nicht mehr um gesunde Werte, Sport und Wettbewerb, sondern immer mehr um Macht und Geld. Für diese besorgniserregende Entwicklung sei die Katar-WM das beste Beispiel.

Vor allem in Nordeuropa gibt es Aufrufe zu Boykott

Auch in Norwegen waren zuletzt Boykottforderungen laut geworden, dort jedoch nicht nur von Fanseite, sondern von mehreren Vereinen. Ein Boykott Dänemarks hätte aber bedeutend größeres Gewicht: In der aktuellen FIFA-Weltrangliste liegt das Land derzeit auf Rang zehn. Dass es dazu kommt, ist aber sehr ungewiss: Bisher deuten die Signale vom dänischen Verbands darauf hin, dass nicht boykottiert, sondern auf andere Weise auf Veränderungen beim WM-Gastgeber hingearbeitet werden soll.

Gastarbeiter werden in Katar ausgebeutet

Katar steht international wegen der Ausbeutung von Gastarbeitern in der Kritik. Nach Recherchen des "Guardian" sind in den vergangenen zehn Jahren mehr als 6.500 Arbeiter aus fünf asiatischen Ländern in dem reichen Emirat gestorben. Katars Regierung erklärte, dass sie in den vergangenen Jahren mit Reformen die Lage der Arbeiter deutlich verbessert habe.