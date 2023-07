Fußball-WM: Engländerinnen lassen Prämienstreit während WM ruhen

Der Streit um die Prämien soll erst nach dem Titelkampf wieder aufgenommen werden.

Englands Fußball-Teamspielerinnen wollen den Prämienstreit mit ihrem Verband (FA) während der am Donnerstag beginnenden WM in Australien und Neuseeland ruhen lassen. "Angesichts des bevorstehenden Eröffnungsspiels haben wir Lionesses beschlossen, die Diskussionen zu unterbrechen, in der festen Absicht, sie nach dem Turnier wieder aufzunehmen", erklärten sie am Mittwoch in einer von allen 25 Spielerinnen unterschriebenen, in sozialen Medien veröffentlichten Stellungnahme.

Enttäuscht über Entscheidung

Anfang des Monats war bekannt geworden, dass die englischen Spielerinnen frustriert über die Entscheidung der FA sind, dem Team neben den vom Weltverband (FIFA) ausgeschütteten Prämien keine weiteren Gelder zukommen lassen zu wollen. Die FIFA garantiert jeder an der WM teilnehmenden Spielerin mindestens 30.000 Dollar (26.714,16 Euro). Im Falle des WM-Titels würden die Spielerinnen jeweils 270.000 Dollar (rund 240.000 Euro) erhalten.

Europameister England gilt neben Titelverteidiger USA, Frankreich und Deutschland als einer der Top-Favoriten. Ihr erstes Gruppenspiel bestreitet die Truppe von Trainerin Sarina Wiegman am Samstag in Brisbane gegen Außenseiter Haiti.