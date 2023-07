Männerfußball ist nicht die Konkurrenz für kickende Frauen, sondern deren wichtigste Finanzquelle. Das muss sich ändern.

Bevor am Donnerstag die Fußballweltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland angepfiffen wurde, war weniger der Sport ein Thema als das Geld. Immerhin fließen insgesamt gut 100 Millionen Euro an Preisgeld vom Weltverband FIFA. So viel wie noch nie beim ...