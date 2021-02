Fußballclub vergaß Spieler auf der Raststätte

Eine kuriose Panne unterlief einem französischen Viertligisten im Cup: Bei einem Zwischenstopp an einer Raststätte vergaß man auf einen Verteidiger. Der Aufstieg gelang trotzdem.

Da fehlt doch einer? Als der burgundische Viertligist Louhans-Cuiseaux am Sonntag zu seinem Auswärtsmatch im zweieinhalb Autostunden entfernten Belfort eintraf, wurde Verteidiger Thierry Njoah Eboa vermisst. Er war bei einem Stopp 100 Kilometer vor dem Ziel an einer Raststätte schlichtweg vergessen worden, wie "L'Est Républicain" berichtet. Das Team war mit zwei Kleinbussen unterwegs, weshalb wohl die Kameraden ihren Mitspieler nach der Weiterfahrt jeweils im anderen Gefährt vermuteten.

Während ein Auto von Belfort losgeschickt wurde, um den Unglücksraben abzuholen, erledigte Louhans-Cuiseaux die Pflicht im Match der 7. Runde des Coupe de France und siegte mit 3:1. Eboa kam nach seiner verspäteten Ankunft beim Stand von 3:0 sogar noch zu einem 30-minütigen Einsatz - und sollte in der nächsten Runde wieder in der Startelf stehen. Die Partie gegen Fleury-Merogis ist ein Heimspiel...

Quelle: SN