Fußballelite ist wieder im Pinzgau zu Gast

Liverpool, Ajax Amsterdam, Schalke, Leverkusen - die Dichte der gastierenden Top-Teams quer durch den Bezirk ist im Juli wieder enorm. Das Nationalteam von WM-Gastgeber Katar ist seit Ende Juni da.

Fußballmanager Hannes Empl parkt gerade in Wien vor dem Ernst-Happel-Stadion, als ihn die PN am Mittwoch voriger Woche erreichen. Auf seiner Agenda: Ein Würstelstand-Besuch und danach ein Termin beim ÖFB - um über Österreichs September-Länderspiele zu sprechen. Später geht's nach Bad Erlach zum Testspiel zwischen Celtic Glasgow und der von Toni Polster betreuten Wiener Viktoria. Der Geschäftsführer der Leoganger Firma SLFC (Salzburger Land Fußballcamps) könnte derzeit täglich an unzähligen Schauplätzen gleichzeitig sein, das Handy läutet permanent.

Doch Empl ...