Fußballer zeigen Herz mit einer Millionenspende

Viele Kicker in Deutschland stellen sich während ihrer Zwangspause in den Dienst der guten Sache. Auch Weltmeister Paul Pogba rief zu Spenden auf und gab ein Versprechen ab.

Wie alle österreichischen Fußballlegionäre sitzt auch Frankfurt-Trainer Adi Hütter in Deutschland fest. Und das, obwohl auch die Liga im Land des vierfachen Weltmeisters pausiert. Der ehemalige Trainer von Red Bull Salzburg darf nicht nach Österreich reisen, weil die Clubs zu Recht befürchten, dass ihre Angestellten nach der Rückkehr in Quarantäne müssten. Wie sein Landsmann, Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner, zeigt auch Hütter Verständnis dafür. Und er versucht mit seinen Profis, etwas Normalität in das Alltagsleben zu bringen. Auch die Eintracht-Kicker reagieren wie viele andere Clubs und Topstars des Geschäfts, unterstützen ihre Anhänger und bieten Hilfe an.

Der Trainingsbetrieb bei der Eintracht ruht. Die Profis arbeiten individuell. Für Hütter bedeutet das, immer neue Übungsprogramme auszuarbeiten. Die Fahrt in sein Büro in der Commerzbank-Arena bringt auch Abwechslung in den tristen Alltag während der Coronavirus-Krise. Dort wurde für alle Singles im Team eine Essensstation eingerichtet. Hütter und sein Team zeigen Herz. Neben Genesungswünschen und zahlreichen Appellen, soziale Kontakte zu vermeiden, setzen die Frankfurter auch Taten, bieten Hilfe in vielen Bereichen an. Wie auch andere deutsche Bundesligaclubs. Beim 1. FC Nürnberg wurde eine Hotline eingerichtet, über die eine Einkaufshilfe für Menschen, die zur Risikogruppe gehören, angeboten wird. Borussia Dortmund bittet seine Anhänger um Blutspenden. Mit dabei ist auch Wunderstürmer Erling Haaland.

Die Kicker der deutschen Nationalmannschaft kämpfen mit einer Millionenspende gegen das Coronavirus. Mehr als zwei Millionen Euro wurden für soziale Zwecke bereitgestellt. DFB-Torhüter Manuel Neuer erklärte in einem Instagram-Video: "Wir müssen in solchen Zeiten aufeinander schauen und spenden für einen guten Zweck 2,5 Millionen Euro. Wir sind alle ein ganz großes Team, auch in unserer Gesellschaft."

Als Alleinunterhalter in Sachen Hilfe in der Coronakrise trat hingegen Frankreichs Weltmeister von 2018, Paul Pogba, auf. Der Franzose rief seine Fans auf zu spenden und gab dann gleich ein Versprechen ab. Sollte er mit seiner Aktion 30.000 Euro erreichen, werde er die Summe verdoppeln, schrieb der Mittelfeldspieler von Manchester United auf Facebook. "Leider ist derzeit nicht jeder gesund. In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten." Schon in den ersten Stunden hat Pogba Tausende Euro gesammelt. Die Fußballwelt steht still, begeistert aber mehr als mit jedem Traumtor und jedem Trick.