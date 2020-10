Fußballliga der Milliardäre - Fans laufen Sturm gegen Pläne aus England

In England formieren sich britischen Medien zufolge Topclubs für einen neuen Vorstoß in Richtung milliardenschwerer europäischer Fußball-Superliga. Liverpool und Manchester United sollen dabei von mehr als einem Dutzend Vereinen aus England, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien unterstützt werden. Die Grundidee der Planungen, die sich aber noch "in einem frühen Stadium" befänden: Eine Europa-Liga mit 18 Vereinen, Hin- und Rückspielen sowie Play-offs am Saisonende.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Manchester United und Liverpool treiben die Idee voran