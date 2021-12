Fußballstars von FC Sevilla in Salzburg gelandet

Die Stars vom FC Sevilla sind am Dienstag um 13:10 Uhr in Salzburg gelandet.

Wettertechnisch war der Empfang bei 0 grad etwas frostig, sind sie doch bei frühlingshaften 17 Grad in ihrer Heimat gestartet. Viel mehr Spannung im Vorfeld des Matchs am Mittwoch geht kaum mehr: In der Gruppe G der UEFA Champions League können alle vier Teams noch in die K.o.-Phase aufsteigen. Ein Punkt - unabhängig vom Ergebnis der Parallelpartie - reicht Salzburg am Mittwoch zu Hause gegen den FC Sevilla zum erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase der Champions League.