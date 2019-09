Fußballwunder WAC - deutsche Medien watschen Marco Roses Gladbach ab

Der 4:0-Erfolg des krassen Außenseiters Wolfsberger AC bei Borussia Mönchengladbach fand naturgemäß auch ein großes Echo in der deutschen Medienlandschaft.

Bild

"Euro-Schande für Gladbach! Die Borussia ist zurück in der Europa League und verliert mit einer peinlichen Vorstellung gegen den krassen Außenseiter Wolfsberger AC (0:4). Es ist die höchste Heimniederlage der Gladbacher in der Europa League. "Wir wollen sehr mutig in dieses Spiel marschieren und uns viel zutrauen", sagte Gerhard Struber (42), Trainer des Wolfsberger AC vor der Partie gegen Gladbach. "Wir trauen uns schon zu, Nadelstiche zu setzen!" Nadelstiche waren das allerdings nicht! 77 WAC-Fans sehen, wie ihr Team die Gladbacher zerlegt - und eine traurige Serie der Borussia ausbaut. Gladbach hat seit Februar kein Heimspiel mehr gewonnen."

Focus

"Borussia Mönchengladbach erlebt gegen den Wolfsberger AC in der Europa League ein Debakel. Schon während des Spiels fliehen Zuschauer aus dem Stadion, am Ende setzt es für den Bundesligisten eine krachende Niederlage."

Kicker

"Gladbach kassiert bittere Abreibung von historischem Ausmaß - Gladbach erlebte gegen den Wolfsberger AC einen Europapokal-Abend zum Vergessen. Die Fohlen unterlagen den Österreichern mit 0:4 - und das auch in dieser Höhe völlig verdient. Bei der Mannschaft von Marco Rose machte sich quasi vom Anpfiff weg eine rätselhafte Lethargie breit, die der WAC eiskalt bestrafte. Eine historische Pleite, denn nie zuvor verlor Gladbach zuhause im Europapokal höher. Der VfL Wolfsburg dagegen feierte gegen den ukrainischen Klub Oleksandrija einen standesgemäßen 3:1-Auftaktsieg."

Frankfurter Allgemeine

"Eine leichte Pflichtaufgabe sollte es zwischen den beiden Derbys gegen den 1. FC Köln (1:0) und Fortuna Düsseldorf am Sonntag sein. Tatsächlich entpuppte sich der Europacup-Neuling aus Kärnten, der gerade einmal einen Jahresetat von sieben Millionen Euro aufweist, als lästiger Stolperstein. Die Gäste bestraften die Gladbacher Nachlässigkeiten vor allem in der Defensive eiskalt und sorgten durch Tore von Shon Weissman (13.), zweimal Mario Leitgeb (31. und 68.), und Marcel Ritzmaier (41.) für einen verdienten Überraschungscoup."

Süddeutsche Zeitung

"Borussia Mönchengladbach hat beim Europacup-Comeback nach zweieinhalb Jahren ein Debakel erlebt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verlor zum Auftakt der Gruppenphase in der Europa League gegen den österreichischen Provinzclub Wolfsberger AC am Donnerstag 0:4 (0:3) und kassierte damit die höchste Europapokal-Heimpleite in der Vereinsgeschichte. Damit steht die Borussia angesichts der weiteren Gruppengegner AS Rom und Istanbul Basaksehir bereits gehörig unter Druck."

Spiegel

"Borussia Mönchengladbach hatte dem Dritten der österreichischen Liga vor allem in der ersten Hälfte nichts entgegenzusetzen. Drei Tore fielen bereits vor der Pause: Die Führung erzielte Shon Weissmann bereits nach 13. Minuten, Mario Leitgeb (31. Minute) und Marcel Ritzmaier (41.) erhöhten. Die Gladbacher Fans, die noch auf eine Wende hofften, wurden nach dem Seitenwechsel enttäuscht. Der Wolfsberger AC legte sogar noch einen vierten Treffer nach: Nach einer Ecke köpfte Leitgeb den Ball in den Winkel (68.). Viele Gladbacher Anhänger verließen zu diesem Zeitpunkt vorzeitig das Stadion."

Quelle: SN