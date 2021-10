Gala in der Champions League: Elf-Millionen-Mann Okafor lieferte erstmals richtig für Red Bull Salzburg ab

Noah Okafor zeigte mit seinen Treffern gegen Wolfsburg seine Torjägerqualitäten und will jetzt mit der Schweiz zur WM.

Österreichs Meister Red Bull Salzburg schwebt im Fußballhimmel auf Wolke sieben. Zu Recht, denn nach dem 3:1 in der dritten Runde der Gruppenphase der Champions League gegen den VfL Wolfsburg stehen die Bullen klar an der Tabellenspitze und haben beste Chancen, erstmals in der Clubgeschichte das Achtelfinale der Königsklasse zu erreichen. Auch dank zweier Tore von Noah Okafor, der gegen die Deutschen vom "Chancentod" zum Helden der Partie aufstieg und den trainingsfreien Donnerstag richtig genießen konnte.

