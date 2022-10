"Ganz sicher": Messi spielt in Katar seine letzte WM

Argentiniens Superstar Lionel Messi wird in Katar seine letzte Fußball-Weltmeisterschaft spielen. "Ob das meine letzte WM ist? Ja, ganz sicher", sagte der 35-Jährige am Donnerstag dem Fernsehsender "Star+". "Ich zähle die Tage bis zur WM", ergänzte der Angreifer von Paris Saint-Germain. "Ich möchte, dass es jetzt losgeht und denke schon darüber nach, was passieren und wie es für uns laufen wird, weil es die letzte sein wird."

SN/APA/AFP/JUAN MABROMATA Ein WM-Titel fehlt Messi noch