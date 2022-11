Gastgeber Katar eröffnet Problem-Turnier gegen Ecuador

Der Countdown zu einem der umstrittensten Sportevents der Geschichte geht in die Endphase. Am Sonntag (17.00 Uhr MEZ/live ORF 1) startet Gastgeber Katar in Al Khor mit dem Gruppe-A-Spiel gegen Ecuador in die 22. Fußball-WM. Sich auf das Sportliche zu konzentrieren fällt vielen aber schwer, angesichts der Last an Themen, für die das Emirat vor allem in Europa heftig kritisiert wird: Korruption, wackelige Menschenrechte und die Gastarbeiter-Problematik sind nur einige.

SN/APA/AFP/MUSTAFA ABUMUNES/MAURO P In Al-Khor will Katar-Stürmer Almoez Ali treffen