Gegen Bayern vor 2000 Fans? Red Bull Salzburg hofft auf mehr Lockerungen

Die Sperrstunde ist zur Freude des Fußballmeisters verlegt, weiterhin sind im Champions-League-Hit gegen Bayern aber nur 2000 Zuschauer erlaubt.

Mit dem 5. Februar gelten in Österreich wieder neue Coronaregeln, darunter bekanntlich die Verlängerung der Sperrstunde von 22 auf 24 Uhr. Profiteure davon sind nicht nur Gastronomie und Hotellerie, sondern auch Fußballmeister Red Bull Salzburg, der seine Fans im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern München (Anpfiff 21 Uhr) nach alten Regeln zur Halbzeit hätte nach Hause schicken müssen. Nun ist fix: Das Königsklassen-Highlight am 16. Februar in der Red-Bull-Arena findet vor Zuschauern statt. Nach derzeitigem Stand sind 2000 erlaubt. Weil die Ticketnachfrage ...