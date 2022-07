"Gegen Red Bull Salzburg müssen auch Europas Topteams leiden"

Der Rekordtorschütze des Red Bull Salzburg und aktuelle Sky-Experte Marc Janko glaubt nicht daran, dass die Bullen auf dem Weg zum zehnten Titel in Serie auch nur irgendwie gefährdet sind.

Die 39 Tore, die Marc Janko in der Bundesligasaison 2008/09 für Red Bull Salzburg erzielt hat, sind nach wie vor unerreicht. Auch die Toptorjäger der Bullen wie Jonatan Soriano, Munas Dabbur oder zuletzt Karim Adeyemi kamen an den Rekord von Janko nicht annähernd heran. Der Mittelstürmer schrieb in Salzburg Fußballgeschichte und verfolgt die Bullen als Sky-Experte ganz genau. Im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten" erklärte der ehemalige Nationalspieler, warum die Salzburger auch in dieser Saison ihre Überlegenheit ausspielen werden.

...