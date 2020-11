Gegneranalyse: Lok Moskau ist das Anti-Salzburg

Die routinierten Russen setzen auf bedingungslose Defensivarbeit.

Die Champions-League-Spiele gegen Bayern München waren von der Attraktivität her nicht zu toppen, das weitaus wichtigere Match ist aber jenes bei Lok Moskau. Nach zwei Niederlagen gegen die Bayern (2:6, 1:3) geht es am Dienstag (18.55 Uhr) im direkten Duell gegen den russischen Vizemeister darum, wer sich in Gruppe A am Ende auf Rang drei positionieren kann und so zum Umstieg in die Europa League berechtigt ist. Für beide Clubs stehen damit auch viele Millionen Euro auf dem Spiel. Aber ...