Gegneranalyse Villarreal: "Viele Chancen wird es nicht geben"

Wie stehen für Red Bull Salzburg die Aufstiegschancen im Sechzehntelfinale der Europa League? Wo liegen die größten Stärken von Gegner Villarreal? Und wie lässt sich das "Gelbe U-Boot" noch am ehesten versenken?

23 Spiele, acht Siege, rekordverdächtige zwölf Unentschieden und drei Niederlagen hat Villarreal in der laufenden Meisterschaft zu Buche stehen. Ergibt in Spaniens La Liga den sechsten Zwischenrang - gut abgesichert nach hinten, aber auch kaum noch mit Chancen auf einen der ersten vier Champions-League-Fixplätze. Wesentlich überzeugender waren die Auftritte von Villarreal in der bisherigen Europa-League-Saison: Mit fünf Siegen und einem Unentschieden sicherte sich das "Gelbe U-Boot" souverän den Gruppensieg vor Maccabi Tel Aviv. Und an dem Gesicht, das Villarreal international ...