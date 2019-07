Geht er? Bleibt er? Red Bull Salzburg will Klarheit über Diadie Samassékou

Vor den beiden Testspielhits daheim gegen Chelsea und Real Madrid rauchen bei Österreichs Fußballserienmeister Red Bull Salzburg die Köpfe: Es geht um die Zukunft von Mittelfeldmotor Diadie Samassékou.

Zum dritten Mal gastiert morgen, Mittwoch, ein englischer Spitzenclub in der Red-Bull-Arena in Salzburg. 2007 gewannen die Bullen vor 31.000 Zuschauern im Rahmen der Erweiterung der Red-Bull-Arena gegen Arsenal London 1:0. 2010 setzte es in einem Gruppenspiel der Europa League ...