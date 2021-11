"Geisterspiele" für Lyon nach Flaschenwurf von Tribüne

Olympique Lyon muss seine Heimspiele im französischen Fußball-Oberhaus bis auf Weiteres vor leeren Rängen bestreiten. Der französische Liga-Verband LFP gab am Montag bekannt, dass die "Geisterspiele" so lange stattfinden würden, bis eine Untersuchung zu der neuerlichen Fan-Gewalt vom Sonntag abgeschlossen sei. Nach der neuerlichen Fan-Gewalt in der Ligue 1 wollen das Innen- und das Sportministerium am Dienstag mit Verbänden und Vereinen über Konsequenzen beraten.

SN/APA/AFP/PHILIPPE DESMAZES Payet wurde in der aufgeheizten Stimmung verletzt