Gelungene LASK-Generalprobe für Basel

Wie der LASK hat auch der FC Basel in der Fußball-Meisterschaft auswärts eine erfolgreiche Generalprobe für das anstehende Duell in der Champions-League-Qualifikation hingelegt. Der Sieg der Mannschaft des ehemaligen ÖFB-Teamchefs Marcel Koller fiel beim 3:2 in Thun jedoch knapper aus als jener der Oberösterreicher bei der Wiener Austria (3:0).

Der eingewechselte Kapitän Valentin Stocker erzielte fünf Minuten vor Schluss den Endstand, zuvor hatten Silvan Widmer (1:1/43.) und Fabian Frei (2:1/58.) für Basel getroffen. Der frühere Serienmeister übernahm mit sechs Punkten aus drei Spielen zumindest bis Sonntag die Tabellenführung. Das Hinspiel-Duell in der 3. Qualifikations-Runde für die Königsklasse gegen den LASK steigt am Mittwoch (20.00 Uhr/live ORF1) in Basel. Quelle: APA