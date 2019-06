Gelungener Start von Brasilien in die Copa America

Gelungener Auftakt für die Gastgeber: Brasilien hat Außenseiter Bolivien in der ersten Partie der Copa America souverän geschlagen. Die Selecao setzte sich am Freitag zum Auftakt der südamerikanischen Fußball-Meisterschaft in Sao Paulo mit 3:0 (0:0) durch und holte die ersten drei Punkte in der Gruppenphase.

SN/APA (AFP)/MIGUEL SCHINCARIOL Zweifacher Torschütze Philippe Coutinho