Generalprobe gegen Red Bull Salzburg: Bayern München stimmt sich auf Bullen-Fußball ein

Der Liga-Fußball nimmt wieder fahrt auf. In Österreich dauert die WM-Pause am längsten. In Deutschland erfolgt der Start 2023 am 20. Jänner mit dem Topspiel RB Leipzig gegen Bayern München. Daher kommt dem Test gegen Red Bull Salzburg besondere Bedeutung zu.

Vor einer Woche feierten die Fans Argentinien als Weltmeister. Schon am Montag startete die englische Premier League am zweiten Weihnachtsfeiertag die Punktejagd. Für einige Topstars des Geschäfts gab es nicht einmal eine Woche Pause.

Zwei Tage später findet auch in Frankreich schon die 16. Runde der League 1 statt. Die Zuschauer werden aber aller Voraussicht nach die Profis, die bei der WM mit dabei gewesen sind, auf dem Platz nicht sehen. Paris St.-Germain wird gegen Straßburg ziemlich sicher auf Lionel Messi, Vizeweltmeister Kylian Mbappé und den Brasilianer Neymar verzichten.

Österreichs Teamkapitän David Alaba hatte es nach seinem Auftritt bei ServusTV am 19. Dezember eilig, wieder nach Madrid zu fliegen. Real-Trainer Carlo Ancelotti hat nämlich am Tag danach ein Training angesetzt. Auf Alaba wartet am letzten Tag des Jahres nämlich das Auswärtsspiel mit Real in Valladolid. Am 23. Dezember bestritt Real noch ein einstündiges Testspiel gegen Getafe (30 Minuten pro Halbzeit).

In Italien steht der Saisonstart 2023 schon vor der Tür. Die Serie A beginnt am 4. Jänner. Dabei gastierte Marko Arnautovic mit Bologna beim Gegner von Red Bull Salzburg im Sechzehntelfinale der Europa League, AS Roma. Mit Aleksandar Dragovic könnte ein weiterer Österreicher bald in der Serie A spielen. Tabellennachzügler Sampdoria Genua zeigte zuletzt Interesse am Innenverteidiger.

In den Niederlanden beginnt die Frühjahrssaison dann am 8. Jänner. Leider nicht für Gernot Trauner von Feyenoord Rotterdam. Der ÖFB-Nationalspieler fällt wegen einer Knieoperation monatelang aus. Für Österreichs Teamtorhüter Heinz Lindner dauert bei Sion die Pause in der Schweiz bis 21. Jänner. Einen Tag davor kommt es in der deutschen Bundesliga gleich zum großen Schlagerspiel des Dritten RB Leipzig gegen Tabellenführer Bayern München. Der Ex-Salzburger Konrad Laimer trifft dabei auf seinen neuen Club Bayern. Denn dass der Transfer im Sommer stattfinden wird, ist nach Informationen der SN so gut wie sicher. Am 13. Jänner können sich die Bayern auf den "Red-Bull-Fußball" mit dem Test gegen Salzburg einstimmen. In Österreich startet die Bundesliga erst am 10. Februar - die längste WM-Pause mit Ausnahme der Länder in Nordeuropa.