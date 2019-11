Genk muss gegen Salzburg auf Heynen verzichten

Belgiens Fußball-Meister KRC Genk muss im Champions-League-Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sky) gegen Salzburg und wohl auch in den folgenden Monaten auf Mittelfeldmann Bryan Heynen verzichten. Der 22-Jährige zog sich am Samstag im Ligaspiel bei Royal Excel Mouscron (2:2) eine schwere Knieverletzung zu. Die ersten Diagnosen ergaben laut Medienangaben vom Sonntag einen Kreuzbandriss.

Heynen gilt im zentralen Mittelfeld von Genk als gesetzt. In der vergangenen Saison war der belgische U21-Nationalspieler neben seinem norwegischen Nebenmann Sander Berge einer der Schlüsselakteure beim vierten Meistertitel der Clubgeschichte. "Es sieht wirklich nicht gut aus", sagte der neue Genk-Trainer Hannes Wolf über die Verletzung. Genauere Aufschlüsse sollten weitere Untersuchungen am Sonntag bringen. Quelle: APA