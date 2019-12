Gerhard Struber feiert Last-Minute-Sieg mit Barnsley

Es geht weiter aufwärts für Salzburgs Trainer-Export in Englands zweithöchster Spielklasse. Der FC Barnsley unter Coach Gerhard Struber feierte am Samstag einen 2:1-Sieg gegen Barnsley. Das entscheidende Tor erzielte ein österreichischer Landsmann Strubers.

Beim Millwall kassierte Barnsley nach der Führung durch Conor Chaplin (39.) fünf Minuten vor Schluss den Ausgleich. Der Ex-Admiraner Patrick Schmidt, erst in der 84. Minute eingewechselt, rettete aber per Kopfballtor in der 94. Minute den Sieg für Barnsley. "Es war ein Sieg unserer Mentalität", sagte Gerhard Struber nach dem Spiel. "Es ist nicht einfach, hier zu gewinnen, meine Jungs haben ein großartiges Spiel geliefert. Ich freue mich für sie und für unsere fantastischen Fans." 600 Anhänger hatten Barnsley zum Tabellen-Mittelständler begleitet.

Barnsley liegt als 22. zwar noch auf einem Abstiegsplatz, hat den Rückstand auf den 21., Luton, aber auf nur noch einen Zähler verringert. Die Weihnachtspause ist kurz, am "Boxing Day" (26. Dezember), dem klassischen englischen Fußball-Feiertag, empfängt Strubers Team daheim Tabellenführer West Bromwich.

Quelle: SN