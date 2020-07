Gerhard Struber jubelt über Klassenerhalt

Mit einem 2:1 bei Brentford bleibt der FC Barnsley in der zweiten englischen Liga. Der Club des Salzburger Trainers Gerhard Struber profitiert von einer Entscheidung auf dem Grünen Tisch.

Nur bei Niederlagen beider Konkurrenten Luton und Charlton und einem eigenen Sieg hätte sich Barnsley auch sportlich gerettet. Charlton unterlag Leeds mit 0:4, aber Luton siegte mit 3:2 gegen Blackburn.

Strubers Elf feierte bei Aufstiegsaspirant Brentford - wie schon zuletzt gegen Nottingham - einen Last-Minute-Sieg. Beim Tor von Callum Styles in der 91. Minute gab der österreichische Edeljoker Patrick Schmidt die Vorlage. Dieses Last-Minute-Tor bedeutet die Rettung, obwohl Barnsley nur auf Platz 22 der 24er-Liga landete. Ligakonkurrent Wigan rutschte während der Corona-Pause in die Insolvenz und wird deshalb nachträglich auf einen Abstiegsplatz versetzt. Über einen Einspruch des ehemaligen FA-Cup-Siegers (2013 mit dem Österreicher Paul Scharner) wird noch entschieden. Die Barnsley-Spieler und Struber sind aber fest überzeugt, dass sich nichts mehr ändert. Der Jubel auf dem Platz am Mittwochabend war grenzenlos. Brentford verpasste durch die Niederlage den direkten Aufstieg in die Premier League.

Struber war im November 2019 zu Barnsley gekommen, das nach 16 Runden mit nur einem Sieg auf dem letzten Platz und bereits fünf Punkte vom rettenden Ufer entfernt lag. Struber holte zu Samuel Sahin-Radlinger und Patrick Schmidt mit Michael Sollbauer und Marcel Ritzmaier zwei weitere Österreicher und mit Killian Ludewig einen einstigen Schützling vom FC Liefering auf die Insel. Trotz starker Punkteausbeute blieb das Rennen bis zuletzt offen.

