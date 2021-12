Gerhard Struber soll Cristiano Ronaldo Beine machen

Gerhard Struber ist vom englischen Boulevardblatt "The Sun" als Kandidat für den Assistenztrainerposten unter Ralf Rangnick bei Manchester United ins Spiel gebracht worden. Demnach soll der englische Topclub in den vergangenen Tagen Kontakt mit dem Salzburger aufgenommen haben.

Struber steht derzeit bei den New York Red Bulls unter Vertrag, mit Rangnick arbeitete er schon in dessen Zeit als Sportdirektor von Red Bull Salzburg zusammen. Wie die "Sun" ausführte, müsste United für Struber eine Ablöse zahlen, da der 44-Jährige noch einen laufenden Vertrag bis Ende 2023 beim Club aus der Major League Soccer besitze. Struber wechselte im Oktober des Vorjahres vom englischen Zweitligisten Barnsley in die USA. Unter Rangnick war er in der Salzburger Akademie als Nachwuchsbetreuer tätig. Mit dem verjüngten New Yorker Bullenteam erreichte Struber nach einem furiosen Schluss-Sprint noch die Play-offs, wo in der ersten Runde das denkbar knappe Aus gegen Philadelphia Union (mit Salzburgs Ex-Nachwuchschef Ernst Tanner als Sportdirektor) kam: Das entscheidende 0:1 fiel nach Verlängerung in der 123. Minute.

Rangnick steht in Manchester nur bis zum kommenden Sommer als Cheftrainer unter Vertrag. Danach wird der 63-jährige Deutsche den Premier-League-Club als Berater unterstützen. United steht trotz der Verpflichtung von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo zu Saisonbeginn nur auf dem siebten Platz.

Der zuletzt als Interimscoach arbeitende Michael Carrick wird jedenfalls nicht Assistenzcoach unter Rangnick werden. Der 40-Jährige kündigte am Donnerstagabend überraschend seinen Abschied vom englischen Rekordmeister an, für den er schon als Spieler zwölf Jahre aktiv gewesen war.