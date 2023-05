Gerhard Struber wirft das Handtuch bei Red Bull New York

Letzter Platz in der Eastern Division der Major League Soccer: Der Salzburger ist seit Montag nicht mehr Trainer der New York Red Bulls und kehrt nach Europa zurück.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Philadelphia Union am Samstag (Ortszeit) ist das Abenteuer New York für den Kuchler Gerhard Struber vorbei. Die Trennung erfolgte laut Club einvernehmlich. Struber gab an: "Es war klar, dass ich am Saisonende nach Europa zurückgekehrt wäre. Es war extrem schwierig für mich, hier allein ohne meine Familie zu leben." Über seine Absichten habe er den Club bereits früher informiert. Nachfolger als Cheftrainer wird der bisherige Assistenzcoach Troy Lesesne.

Der 46-jährige Struber war nach Stationen beim FC Liefering, dem Wolfsberger AC und Barnsley 2020 zum US-Ableger des Fußballkonzerns gekommen. Dort wollte er sich vor allem als Entwicklungstrainer einbringen. In der Major League Soccer gibt es keinen sportlichen Abstieg, was grundsätzlich der Förderung von Talenten dienlich ist. Zwei Mal erreichte Struber die Play offs, beide Male schied New York im Achtelfinale aus. Im heurigen Jahr lief es bislang aber unrund, in elf Spielen gelang nur ein Sieg. Die Red Bulls sind 15. und letzter der Eastern Division. Stammtorhüter des jungen Teams ist der frühere Salzburg-Keeper Carlos Coronel.



Der Club dankte Struber und seinem ebenfalls scheidenden Co-Trainer, dem Burgenländer Bernd Eibler. Nach vielen Diskussionen während der vergangenen Wochen sei man zu dem Schluss gekommen, dass eine Trennung die beste Lösung für beide Seiten sei.

Gerhard Struber war zuletzt auch häufig als möglicher Nachfolgekandidat bei einem Abschied von Cheftrainer Matthias Jaissle aus Salzburg genannt worden. Er hat als Trainer in der Akademie, beim FC Liefering sowie als Scout die Clubphilosophie verinnerlicht und gilt als enger Vertrauter von Sportdirektor Christoph Freund. Die beiden waren einst Jahrgangskollegen im Nachwuchs von Austria Salzburg.